人気トッピングが集結したピザ「侍・ベストナイン」と野球スタジアムになるBOXで野球観戦が盛り上がるピザハット「ハット スタジアムBOX」試食レビュー

・関連記事

レモンの爽やかな香りがてりたまに加わるマクドナルドの「瀬戸内レモンタルタルベーコンてりたま」を食べてみた - GIGAZINE



しびれる麻辣ダレとシャキシャキもやしがクセになるすき家「にんにく麻辣もやし牛丼」を食べてみた - GIGAZINE



新具材「炙り白謎肉」の炭火焼きのような香ばしさとうまみが塩で際立つ日清食品「カップヌードル ねぎ塩」試食レビュー - GIGAZINE



お湯を注ぐだけで「伸び~るチーズ」を作れてしまうハウス食品の「まぜのびチーズソースの素」試食レビュー - GIGAZINE



五香粉のほのかな風味と濃厚な玉ねぎのうまみが癖になる「ワンタンメンどんぶり 南京町監修 豚まん味中華そば」を食べてみた - GIGAZINE



モチモチ食感の麺にたらことバターのコクが絡む「たらこバター味焼そばモッチッチ」試食レビュー - GIGAZINE

2023年03月08日 22時00分00秒 in 試食, Posted by log1l_ks

You can read the machine translated English article here.