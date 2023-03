スパイ気球を浮かべたらどんなルートで地球を回るのかを世界地図で示してくれる「Spy Balloon Simulator」

2023年2月4日、アメリカ軍が中国から飛んできた 謎の気球をミサイルで撃墜 し、世界的に大きな話題となりました。気球が中国からアメリカまで飛んだと聞き、「一体どんなルートで気球は飛んだのだろう」と思った人もいるはず。新たに、特定の地点で浮かべた気球がどんなルートで地球を回るのかをシミュレーションするウェブサイト「 Spy Balloon Simulator 」が、アメリカ・ヨーク大学の学生である Kevin(DeepFriedPancake) 氏によって公開されました。 Spy Balloon Simulator - deploy your own balloon! https://spyballoonsim.hornetsnestguild.com/ Spy Balloon Simulatorのトップページはこんな感じ。気球のルートはEuropean Centre for Medium-Range Weather Forecasts(ECMWF/欧州中期気象予報センター)の地球気候監視ツール「 ERA5 」を使用してシミュレーションしているそうです。

・関連記事

中国の偵察気球がアメリカ本土上空を飛行中、監視は続けるも撃墜は見送り - GIGAZINE



アメリカ領空を横断した中国の偵察気球をアメリカ軍が撃墜、中国外務省は抗議表明 - GIGAZINE



中国の偵察気球を撃墜するのにアメリカ軍が機関砲ではなくミサイルを用いた理由は? - GIGAZINE



アメリカが撃墜した未確認空中物体2つの捜索を終了 - GIGAZINE



アメリカが3つの「未確認物体」を撃墜、「エイリアンの乗り物ではない」と当局 - GIGAZINE



空軍パイロットが撮影した「中国のスパイ気球との自撮り写真」の撮影場所を特定 - GIGAZINE



「スパイ気球とは一体何なのか?人工衛星ではダメなのか?」という疑問に専門家が回答 - GIGAZINE



2023年03月07日 23時00分00秒 in ネットサービス, Posted by log1h_ik

You can read the machine translated English article here.