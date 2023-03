ブラックサンダー公式ライバルなのにパチモン感溢れる「白っぽい！？ブロックサンダー」を本家と食べ比べてみた

・関連記事

一番茶使用でまろやかな抹茶の風味とザクっと食感がたまらない「抹茶のサンダー」試食レビュー - GIGAZINE



ミルクの香りとコクがザクザク食感とマッチする「絶品ブラックサンダーひとくちサイズ」を食べてみた - GIGAZINE



キットカット初の二つの味を一度に楽しめる新製品「キットカット ミニ よくばりダブル 全粒粉ビスケット in & オリジナル」試食レビュー - GIGAZINE



無糖で後味すっきりな「キリン 午後の紅茶 おいしい無糖 ミルクティー」を飲んでみた - GIGAZINE



ガリガリ君が20年ぶりにリニューアル、一体何が変化したのかリニューアル前と食べ比べてみた - GIGAZINE

2023年03月06日 22時00分00秒 in 試食, Posted by log1r_ut

You can read the machine translated English article here.