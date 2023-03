常温で「60日間」もつ「森永牛乳」は賞味期限切れ寸前だとどうなっているのかを飲み比べてみたらこうなった

・関連記事

常温で約2カ月保存できる「大阿蘇牛乳」の味は期限当日どうなるのか、賞味期限ギリギリと新品を飲み比べてみた - GIGAZINE



無糖で後味すっきりな「キリン 午後の紅茶 おいしい無糖 ミルクティー」を飲んでみた - GIGAZINE



結局「牛乳や乳製品」は健康にいいのか悪いのか? - GIGAZINE



コーヒーにミルクを入れて飲むとポリフェノールの抗炎症作用が2倍になるとの研究結果 - GIGAZINE

2023年03月06日 11時52分00秒 in 試食, Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article here.