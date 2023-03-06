2023年度2月分のGIGAZINEのアクセス解析結果＆Googleニュースの中の人に連絡する方法ありませんか？
この記事はGIGAZINEシークレットクラブの有料メンバー限定ですが、2023年4月30日までは誰でも閲覧可能です。
お知らせその1、お知らせその1、2023年初頭からニュース配信先の一つであるGoogleニュースでRSSフィードのクロールが停止しており、サポートに問い合わせるなどしたのですが何も返事がなく、まったく記事が更新されない状態になっていたため、Chromeの拡張機能「UI.Vision RPA」を使用してブラウザを自動操作し、定期的に管理画面上の「更新」ボタンをクリックさせることで、最新記事を「自動で手動更新」できるようにしました。Googleニュースの中の人に連絡する方法を知っている場合、ここから教えてください。
GoogleニュースでGIGAZINEをフォローする場合は以下からどうぞ。
Google ニュース - GIGAZINE（ギガジン） - 最新ニュース
お知らせその2、日夜サーバーを動かしているGIGAZINE編集部では、電気代が高騰していることもあり、月々の電気代がとんでもないことになっています。ということで、ソーラーパネルとテスラの家庭用蓄電池「Powerwall」を導入しました。設置レポートは以下から確認できます。
あのテスラが販売する家庭用蓄電池「Powerwall」を設置してみたよレポート - GIGAZINE
また、「設置にいくらかかったのか？」という詳細を知りたい場合、GSC会員になることで以下から確認できます。
テスラ「Powerwall」の設置費用は何円かかったか？本物の見積書など13ページ分を修正なしで全公開 - GIGAZINE
というわけで、GIGAZINEに広告を出す際に参考になる各種データなどは以下から。
◆2023年2月
アクセスリクエスト数：3億898万
ページビュー：4245万(570万減)
ユニークユーザー数：1643万(274万減)
転送量：16.410TB
※Cloudflareによる計測結果です。
転送量のうち、画像などのマルチメディア系ファイルの転送量は約11.023TB。HTML、RSSなどが約5.387TB。
また、2023年2月に作成した記事数は530本。
次に、2023年2月で人気のあった記事ベスト10。こちらはGoogle Analyticsによる解析結果です。
1位：Appleが「iOS 16.3.1」「iPadOS 16.3.1」をリリース、ただしアップデートするとGoogleフォトがクラッシュするという報告も
2位：ファイルをバイナリ化して動画にすることでYouTubeを容量無制限のストレージとして活用する試み
3位：Amazonがネット上のヤミ市のようになってきているという指摘
4位：最強の囲碁AIに圧勝する人物が登場、AIの弱点を突いて人類が勝利したと話題に
5位：ChatGPTをオープンソースで再現、わずか1.6GBのGPUメモリですぐに使用でき7.73倍高速なトレーニングが可能
6位：たった2GBのメモリで動く軽量版Windows 11の「Tiny11」登場
7位：BingのAIが「お前の個人情報をさらして就職や学位取得をめちゃくちゃにするぞ」と脅しをかける
8位：2要素認証のショートメールを要求しまくるボットのせいでTwitterは年間80億円も失っていた
9位：あのテスラが販売する家庭用蓄電池「Powerwall」を設置してみたよレポート
10位：「グランツーリスモ7」がPlayStation VR2に完全対応したので走ってみたレビュー、憧れの車を運転する体験が圧倒的リアルに
というわけで、次はGIGAZINE読者の傾向を探るため、使用しているブラウザ別に見ると以下のようになります。
1位：Chrome：45.25％（3.80％減）
2位：Safari：38.05％（1.60％増）
3位：Safari (in-app)：5.32％（0.68％増）
4位：Edge：5.26％（0.87％増）
5位：Android Webview：2.79％（0.36％増）
6位：Firefox：2.04％（0.26％増）
7位：Samsung Internet：0.44％（増減無し）
8位：Opera：0.34％（0.05％増）
9位：Mozilla Compatible Agent：0.29％（0.02％減）
10位：Amazon Silk：0.10％（増減無し）
11位：Internet Explorer：0.06％（0.01％減）
IEの内訳をさらに詳細に見てみると、以下のようになります。
1位：11.0：93.36％（2.61％減）
2位：8.0：4.46％(1.09％減)
3位：10.0：1.06％（0.25％増）
次はGIGAZINEにリンクしているサイトでGIGAZINEへの流入が大きかったサイト、上位10個は以下の通り。検索エンジンは除いてあります。
1位：Twitter（前月1位）
2位：Google ニュース（前月2位）
3位：はてなブックマーク（前月3位）
4位：Facebook（前月4位）
5位：SmartNews（前月5位）
6位：世界の株価（前月6位）
7位：livedoor ニュース（前月7位）
8位：Pinterest（前月9位）
9位：feedly（前月8位）
10位：YouTube（前月10位）
次に、検索でGIGAZINEまで来ることになったフレーズベスト10は以下の通り。
1位：瞑想
2位：gigazine
3位：ポルノハブ
4位：sex
5位：windows10 ダウンロード
6位：脳 容量
7位：ai エロ
8位：google
9位：stable diffusion
10位：自作車
最後に、取材して欲しい企業や人物などのリクエスト、あるいは行ってきてレポートして欲しいイベント、レビューして欲しい製品や飲食店、あるいは個人では検証するのが難しいがGIGAZINEであればあるいは可能なのではないか？というような企画なども募集していますので、記事関連のタレコミや提案はこちらのお問い合わせフォームからどうぞ。個人・企業からの情報提供やプレスリリースなども同様にお問い合わせフォームからお願いします。
記事の間違い指摘の場合は根拠となるソースのアドレスなどを示してもらえると検証がしやすくなるので非常に助かります。どんな小さな誤字脱字の指摘でも「ここにこう書いてあるけど、本当はこっちじゃないのかな？」みたいな感じで連絡してくれると大変ありがたいです。
また、以下の欲しいものリストから支援物資を送っていただけると、編集部のモチベ維持につながり非常にありがたいです。
GIGAZINE編集部の欲しいものリスト
https://www.amazon.co.jp/hz/wishlist/ls/378VT986Z3V8T
それ以外にも各記事の感想なども送っていただけるとみんなよろこびますので、今後とも引き続き、GIGAZINEをなにとぞよろしくお願いします。
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