火星への旅行や滞在は人間の心身にどんな影響を及ぼすのか？

・関連記事

宇宙旅行や火星移住を考える人はジムで体を鍛えるのが必須になる - GIGAZINE



「火星移住者は赤ワインを飲むべし」という実験結果 - GIGAZINE



火星で使われるコンクリートは宇宙飛行士の「血と汗と涙」で作られる可能性 - GIGAZINE



人間は長期間の宇宙旅行で「冬眠」することはできないかもしれない、その理由とは? - GIGAZINE



長期にわたる宇宙飛行は人の免疫を低下させてウイルス感染症を引き起こす可能性 - GIGAZINE



宇宙飛行士は半年宇宙にいるだけで完全回復不可能なレベルの骨量減少に見舞われると判明 - GIGAZINE



宇宙に滞在した宇宙飛行士の脳は「再配線」されていることが判明 - GIGAZINE



地球上で最も太陽風の影響が強い島の住民を調査して分かった「宇宙天気の人体への影響」とは? - GIGAZINE



2023年03月05日 09時00分00秒 in サイエンス, Posted by log1h_ik

You can read the machine translated English article here.