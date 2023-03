「ピーナツバターが上顎にくっつくこと恐怖症」など実在する奇妙な恐怖症10選

・関連記事

なぜ人間は「○○恐怖症」を持っているのか? - GIGAZINE



「電話恐怖症」になってしまう理由と治し方を心理学者が解説 - GIGAZINE



VRがさまざまな恐怖症を克服するための治療法として役立つ可能性 - GIGAZINE



「クモ恐怖症の人にクモを見せるとどんな反応をみせるのか?」を実験したムービーにクモより怖いものが登場 - GIGAZINE



ボタンをゴキブリのように感じてしまうボタン恐怖症の女性 - GIGAZINE



「スパイダーマン」や「アントマン」がクモやアリへの恐怖症を緩和してくれるという驚きの研究結果 - GIGAZINE



ジムへ行くことに不安や恐怖を覚える「ジム恐怖症」を乗り越える6つの方法とは? - GIGAZINE



妊娠や出産に極度の恐れを抱く「トコフォビア」とは? - GIGAZINE



携帯電話が手元にないと不安になってしまう恐怖症「Nomophobia」 - GIGAZINE

2023年03月04日 20時00分00秒 in メモ, Posted by log1l_ks

You can read the machine translated English article here.