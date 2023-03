2023年03月03日 14時00分 メモ

CNETがAIで記事生成を始めてわずか数週間後に大規模な人員削減を実施、主要メンバーの10%が解雇され編集長は辞任してAI担当に転身



老舗ニュースサイト「CNET」は、2022年11月頃からAIで生成した記事を公開していたことが発覚しており、AI製記事には競合他社の記事とそっくりな文面が含まれていたことも明らかになっています。そんなCNETで大規模な人員削減が実施されたことが明らかになりました。加えて、CNETの編集長を務めていたConnie Guglielmo氏がAIコンテンツ戦略部門の上級副社長に就任する予定であることも判明しています。



CNET is doing big layoffs just weeks after AI-generated stories came to light - The Verge

https://www.theverge.com/2023/3/2/23622231/cnet-layoffs-ai-articles-seo-red-ventures



CNET editor-in-chief Connie Guglielmo steps down for AI-generated content role - The Verge

https://www.theverge.com/2023/3/2/23622836/cnet-eic-takes-red-ventures-ai-content-job-connie-guglielmo



CNETは1990年代に開設されたニュースサイトで、テクノロジーやビジネスに関する情報を扱ってきました。ところが2022年11月頃から「AIが執筆した記事」が掲載されるようになりました。CNETに掲載されたAI製記事には「重大な誤りが含まれている」「競合他社の記事の文章とそっくりな文章が含まれている」といった問題が存在していたことから、CNETは大きな批判にさらされています。



ニュースサイト「CNET」に掲載されたAI製記事は人間のファクトチェックを経てもなお重大な誤りが含まれていた - GIGAZINE





CNETが記事作成に用いていたAIは、2020年にCNETを買収したメディア企業「Red Ventures」が独自に開発したものでした。Red Venturesによる買収以降、CNETでは「Google検索結果の上位に掲載される」ことが重視されるようになったとのこと。また、「クレジットカード」「ローン」などの収益性の高い広告の表示が増加するといった変化も確認されていました。



新たに、海外メディアのThe VergeはCNETの主要メンバーの約10%に相当する人員が解雇されたことを報じました。また、CNETのConnie Guglielmo編集長が辞任し、Red Venturesが過去に運営していた金融メディア「NextAdvisor」のAdam Auriemma元編集長がCNETの編集長に就任する予定であることや、Connie Guglielmo氏がAIコンテンツ戦略部門の上級副社長に就任する予定であることも報じられています。



Red Venturesの金融サービス担当社長のCarlos Angrisano氏は、社員向けメッセージの中で今回の人員削減について「未来への備えとして、業務や技術スタックをいかに簡素化するかや、時間とエネルギーをいかに投資するかに焦点を当てる必要があります」と述べています。また、Angrisano氏はCNETの今後の優先カテゴリとして「コンシューマーテクノロジー」「家庭と健康」「エネルギー」「ブロードバンド」「資産運用」といった収益化に適したカテゴリを挙げています。



CNETのシニアコミュニケーションマネージャーを務めるIvey O’Neal氏は人員削減が事実であることを認め、「本日、CNETはチームの再編成を実施しました。これは、多くの同僚に別れを告げることを意味しました。従業員を解雇することは難しい決断でしたが、人員削減は事業の存続と将来の成長のための重要事項であると考えています」と述べています。