2023年03月02日 23時00分 サイエンス

アイマスクを着用して眠ると記憶力が増す



睡眠時にアイマスクを着用することで、記憶力が増すという論文が発表されました。睡眠時に目に入ってくる光を遮断することで、記憶力と深い関係を持つ徐波睡眠時間を増やすことができるということのようです。



Wearing an eye mask during overnight sleep improves episodic learning and alertness | SLEEP | Oxford Academic

https://academic.oup.com/sleep/advance-article/doi/10.1093/sleep/zsac305/6912219



Wearing an Eye Mask While You Sleep Could Have Surprising Mental Benefits : ScienceAlert

https://www.sciencealert.com/wearing-an-eye-mask-while-you-sleep-could-have-surprising-mental-benefits



イギリス・イタリア・アメリカの研究機関に所属する研究者チームが、光と睡眠の関連性を示す新しい論文を発表しました。論文には「環境光は睡眠の構造とタイミングに影響を与える可能性があります」と記されています。





研究チームは夜間、睡眠中に光を遮断するためにアイマスクを着用すると、記憶力や注意力にどのような影響が出るかを調査しました。最初に行った実験では、18歳から35歳までの89人の成人を対象に、過去の出来事や経験を思い出す能力を測定する単語連想テストと反応速度を測定するテストを実施。その後、1週間にわたり就寝時にアイマスクを着用してもらいました。その後、再び単語連想テストと反応速度テストを実施したところ、アイマスクを着用して睡眠をとると単語連想テスト(記憶力テスト)および反応速度テストの両方でパフォーマンスが向上していたことが明らかになっています。



2つ目の実験では、18歳から35歳までの33人の成人を対象に、ベッドルームに光強度を測定する装置を設置してもらい、睡眠時には脳活動を測定するためのウェアラブルヘッドバンドを装着してもらいました。また、被験者にアイマスクを着けて寝てもらう日と、目の周りに穴の開いたアイマスク(光を遮断できないアイマスク)を装着して眠りについてもらう日を設定しました。





この条件で1つ目のテストと同じように単語連想テストを実施した結果、新しい情報の学習や新鮮な記憶の形成に「アイマスクを着用して眠ること」が役立つことが明らかになりました。さらに、ヘッドバンドで測定した脳波データから、アイマスクを着用して睡眠することが、記憶力を高める際に重要な役割を担うとされている徐波睡眠時間の増加に関連していることも明らかになっています。



研究チームは「アイマスクを着用して睡眠することが、記憶力に何らかの恩恵をもたらすであろうことは、アイマスク着用時の徐波睡眠時間の増加により予測されていました。睡眠中にアイマスクを着用することは、効果的かつ経済的でありながら非侵襲的な行動で、さらに認知機能に利益をもたらす可能性があることを示唆しています」と述べました。



また、被験者にアンケート調査を実施したところ、アイマスクの着用が睡眠のタイミングや睡眠時間に影響を与えなかったことも明らかになっているため、「睡眠のタイミング」あるいは「睡眠時間」が記憶力に影響をもたらした可能性は低いことも判明しています。





なお、研究チームは「ライフハッキング、睡眠モニタリング、認知増強剤などに頼る人がいるという現状を踏まえると、我々の調査結果はアイマスクの着用が夜の睡眠からより多くを得るためのシンプルで経済的で非侵襲的な方法であることを示唆しています」と記しました。



科学系メディアのScienceAlertは「我々の日々のタスクの多くは注意力と記憶力を必要としているため、夜のルーティンに『睡眠時のアイマスク着用』を取り入れる価値はあると思います」と記しています。