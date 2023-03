FTCが指摘するAI製品広告の落とし穴とは？

対話型AIのChatGPTや画像生成AIのStable Diffusionなどの登場により、「人工知能(AI)」という言葉はあたかも何でもできるような万能な存在を指すかのように使われ始めています。しかし、実際にAIを搭載した製品の中には、期待したほどの効果が得られないものも少なくありません。そんな状況に対して、連邦取引委員会(FTC)広告慣行部門のマイケル・アトレソン弁護士が意見を投げかけました。 Keep your AI claims in check | Federal Trade Commission https://www.ftc.gov/business-guidance/blog/2023/02/keep-your-ai-claims-check アトレソン氏は「AIとは一体何なのでしょうか?」という問いかけから始めました。通常、AIとは人間に代わって予測や判断、推論などのタスクを実行するさまざまな技術やツールを指しますが、多くの定義を持つ曖昧な用語です。アトレソン氏は「ひとつだけ確かなことは、この言葉がマーケティング用語であるということです。今最もホットな言葉として注目されています。しかしながら、FTCはこのマーケティング用語の流行について、一部の広告主がその乱用に歯止めがかからなくなっているという認識でいます」と意見を述べました。

2023年03月01日 07時00分00秒 in ネットサービス, Posted by log1p_kr

