はちみつ強めのヤンニョムチキンをサンドしたコメダ珈琲店の「ヤンニョムチキンカツパン」を食べてみた

・関連記事

4枚の肉厚ビーフパティをとろっとチーズと共にこれでもかと食らうバーガーキング「キング・イエティ ザ・ワンパウンダー」試食レビュー - GIGAZINE



甘辛のヤンニョムソースとチーズが絡んでスパイスの豊かなうまみを堪能できるロッテリアの「チーズヤンニョムチキンバーガー」など3種を食べてみた - GIGAZINE



牛すき焼きとチキンカツが合体して食べごたえ抜群すぎる一皿になったかつやの「牛すき焼きとチキンカツの合い盛り」を食べてみた - GIGAZINE



アボカドのクリーミーさとメキシカンフレークのスパイシーさを併せ持つバーガーキング「メキシカン アボカドワッパー」3種類を食べてみた - GIGAZINE



2023年02月24日 22時00分00秒 in 試食, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article here.