Amazon・Apple・Microsoftなどが資格情報の流出でデータセンターへ物理的に侵入される危機に直面していることが発覚

セキュリティ企業のResecurityの調査により、世界最大級の企業が利用するアジアのデータセンターのログイン情報をハッカーが入手しており、顧客データを盗める状態にあることが明らかになりました。 Resecurity | Cyber Attacks on Data Center Organizations https://www.resecurity.com/blog/article/cyber-attacks-on-data-center-organizations Hackers Scored Corporate Giants' Logins for Asian Data Centers - Bloomberg https://www.bloomberg.com/news/features/2023-02-21/hackers-scored-corporate-giants-logins-for-asian-data-centers?leadSource=uverify%20wall Resecurityによると、上海に拠点を置くGDS Holdingsとシンガポールに拠点を置くST Telemedia Global Data Centres(STT GDC)の2社の顧客サポートウェブサイトの電子メールとパスワードが漏えいしたデータの中に含まれていたとのこと。このメールアドレスとパスワードによってハッカーは顧客サポートウェブサイトで正規のユーザーになりすますことができた可能性があり、実際にGDSとSTT GDCの顧客のアカウントにアクセスするために悪用された証拠も発見されたそうです。

・関連記事

PayPalでサイバー攻撃が発生し約3万5000人分の個人情報が流出していたことが判明 - GIGAZINE



ステルス性の高い新たなLinuxマルウェア「シキテガ」についてサイバーセキュリティ会社が解説 - GIGAZINE



Uberが内部システムへの侵入を許したハッキング被害の詳細を報告、「GTA6」の映像をリークしたハッカーが関与か - GIGAZINE



360万件のサイトが落ちたデータセンター火災は水漏れが原因の可能性 - GIGAZINE

2023年02月22日 13時15分00秒 in セキュリティ, Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article here.