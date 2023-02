超小型食洗機「SOLOTA」は省スペース性能と洗浄性能を両立できているのか徹底検証してみた

・関連記事

超小型で一人暮らしキッチンにも無理なく置ける食洗機「SOLOTA」フォトレビュー - GIGAZINE



A4サイズのスペースがあれば使える超小型食洗機「SOLOTA」を実際に設置してみたよレビュー - GIGAZINE



直接シンクに排水可能な食器棚「アレスタ 水切りラック(水が流れるトレー)」レビュー - GIGAZINE



横からだけでなく上からも目盛りが読める株式会社イモタニの「見やすい計量カップ」使用レビュー - GIGAZINE



たっぷり2リットルの冷たいお茶をネジ式のフタでしっかり密閉&横置きも可能で洗いやすい無印良品「アクリル冷水筒」を使ってみたレビュー - GIGAZINE



フタを外さずに電子レンジ調理可能なサーモス製保存容器「サーモス My フードコンテナー 角型」を触ってみた - GIGAZINE



良いまな板を探している人に朗報「キズが付いても黒ずみにくい」「めちゃくちゃ頑丈」「洗いやすい」「滑りにくい」とグッドポイント満載なゴム製まな板を6年間使ってみたよレビュー - GIGAZINE



洗剤付きで使用後はそのまま流すだけの使い捨てトイレブラシ「スクラビングバブル 流せるトイレブラシ」レビュー - GIGAZINE



2023年02月20日 09時00分00秒 in レビュー, ハードウェア, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.