「生存バイアス」を有名にした統計学者のエイブラハム・ウォールドとは何者なのか？

生存バイアスとは、何かしらの選択を行った人や物事のみを基準に判断することで、その選択を行わなかった人の場合を考えない バイアス のことです。この生存バイアスを有名にしたエピソードの1つである「第2次世界大戦中の爆撃機の損傷」を検討した統計学者のエイブラハム・ウォールドについて、数学の歴史に関するエッセイサイト・Privatdozentが解説しています。 The Legend of Abraham Wald - by Jørgen Veisdal https://www.privatdozent.co/p/the-legend-of-abraham-wald ウォールドは、第二次世界大戦中、敵の射撃による爆撃機の損傷を最小限に抑える方法を検討していました。この時、海軍分析センターの研究者は「任務から戻った航空機で損傷が最も多かった場所の装甲を厚くするべきだ」と主張しました。 この時の損傷分布データとされるものが以下。赤い点が損傷のあった場所です。

2023年02月19日 23時50分00秒 in メモ, サイエンス, Posted by log1i_yk

