2023年02月17日 21時00分 サイエンス

人類が髪の毛を持っているのは「髪の毛がある方が涼しいから」という研究結果



人類は他の哺乳類と違って全身の毛が薄く、頭頂部など体の一部分にだけ大量の毛が密集しており、一部の人々は直毛ではなく巻き毛である点も特徴的です。「なぜ人類は髪の毛を持っており、さらにくせ毛や巻き毛の人もいるのか?」という疑問にはいくつかの仮説が存在しますが、ペンシルベニア州立大学などの研究チームが生命科学や医学分野のプレプリントサーバーであるbioRxivに掲載した未査読論文では、「人類には髪の毛がある方が涼しく、特に巻き毛だとより涼しい」という結論が示唆されました。



Human scalp hair as a thermoregulatory adaptation | bioRxiv

https://doi.org/10.1101/2023.01.21.524663



Cool New Experiment Explains Why We Evolved Curly Hair : ScienceAlert

https://www.sciencealert.com/cool-new-experiment-explains-why-we-evolved-curly-hair



科学者らは人類に「髪の毛」が存在する理由について数十年前から研究を行っており、1988年の研究では「はげている人の方が髪の毛がある人より2~3倍汗をかきやすく、頭を涼しく保つのに適している」という結論が出されました。ところが、2010年の研究だと「はげた頭が汗をかきやすいのはより多くの熱を吸収するからであり、結果としてより多くの汗をかいているだけ」という結果が示されました。





そこでペンシルベニア州立大学とラフバラー大学の研究チームは、人体の温度を再現して熱放射などを研究できるサーマルマネキンと人間の髪の毛で作ったかつらを使用して、髪の毛の有無や髪質が人体の熱放射に及ぼす影響について研究しました。



研究チームは温度および湿度が制御された室内にサーマルマネキンを設置し、太陽を再現した日射を浴びせて頭部の体温や熱放射に関するデータを収集しました。実験ではマネキンにストレート・緩いカール・きついカールなど多様な髪質のかつらをかぶせたり、かつらをかぶせないで頭皮を露出させたりしたほか、異なる風速での変化についても分析したとのこと。





実験の結果、かつらをかぶせたマネキンはかつらなしのマネキンよりも熱の吸収が抑えられ、体温を調節するために必要な発汗の量も減少することがわかりました。さらに、髪の毛が直毛よりくせ毛な方が頭皮との間にできる隙間が大きくなり、通気性が大きくなることで発汗量が減少することも判明しました。



研究チームは、「今回の研究では、髪質にかかわらず髪の毛が体(ここでは頭皮)から周囲への熱損失を減少させるバリアとして機能することが確認されました」「強くカールした髪は、一般的なほ乳類のストレートな毛よりも熱の流入を減少させることができます」と述べています。





今回の研究結果は、人類が直立して二足歩行をするようになったことや、脳が大きくなったことに反応して髪の毛が進化した可能性を示唆するものです。研究チームは、「頭髪の出現(または維持)は、身体の広い範囲における熱損失を最大化しつつ、頭部の小さな表面、つまり脳のすぐ上にある頭皮において太陽熱の吸収を最小化するという最適なバランスを達成した可能性があります」と述べています。



科学系メディアのScience Alertは、「もちろん、空調の効いた室内にマネキンを置くという状況は、完全に現実的とは言えません。頭髪がどのように進化してきたのかを調べるためには、もっと自然な環境で、屋外で人間の被験者を使ってさらに研究する必要があります。しかし今回の実験結果は、『人間の頭髪が二足歩行生活、特に飲料水の乏しい高温・乾燥地帯での生活に適応するよう進化した』という仮説に信ぴょう性を与えるものです」と述べました。