Apple製品向けに個人用アプリを開発することはAppleの拝金主義のせいで難しいという指摘

Android向けやPC向けのアプリケーションを作成することの容易さに比べ、Apple製品向けのアプリケーションを作成するには「お金がかかる」と、ソフトウェア開発者のデイブ・ベネット氏が苦言を呈しました。 Apple doesn't want you developing hobby apps – Bennett Notes https://www.bennettnotes.com/notes/why-does-apple-restrict-hobby-development/ アプリを作るのが趣味だというベネット氏は、Android向けに「自作の土壌センサーと連動して植物が乾燥したときに通知を送ってくれるアプリ」などを作成して楽しんでいましたが、次にiOS向けのアプリを作ってみたいと考えるようになったそうです。 しかし、ベネット氏がiPhoneでとあるセンサーを読み取るためのアプリを開発してから1週間後、突然アプリが起動しなくなってしまったとのこと。

2023年02月17日 07時00分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1p_kr

