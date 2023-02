実写版アリエルが歌う映画「リトル・マーメイド」の最新映像が公開

・関連記事

スマホやタブレットをかざすとアリエルやセバスチャンが飛び出すAR対応の絵本「The Little Mermaid(リトル・マーメイド)」 - GIGAZINE



バラやてんとう虫まで使ったすさまじいアイメイク「Eye Arts」 - GIGAZINE



成長してセクシーになったディズニープリンセスたち、なぜか「クマー」も登場 - GIGAZINE



邪悪な雰囲気に変貌したディズニーのお姫様たち - GIGAZINE



2023年02月16日 10時30分00秒 in 動画, 映画, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article here.