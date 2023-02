ハチワレ猫の「とろけるチョコクッキー にゃて味」などニャンニャン猫尽くしなファミリーマートの10食品試食レビュー

・関連記事

「角砂糖約8個分の糖分入りラテ」「わかめ6.3倍のスープ」「香辛料200%のポテチ」などローソンの「●●すぎチャレンジ」製品6種を食べてみた - GIGAZINE



華やかなさくらの香りで一足早く春を感じられるスタバの「さくらミルクwithさくらストロベリージェリー」を飲んでみた - GIGAZINE



一番茶使用でまろやかな抹茶の風味とザクっと食感がたまらない「抹茶のサンダー」試食レビュー - GIGAZINE



チョコレートにチョコレートを重ねてまさに飲む「オペラケーキ」なスタバの「オペラフラペチーノ」を飲んできた - GIGAZINE



白い恋人味のアイスクリームがホットなデニッシュパンからジュワッと染み出る「シロノワール 白い恋人」試食レビュー - GIGAZINE



2023年02月14日 00時00分00秒 in 試食, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.