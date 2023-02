ぜんそくの治療薬が認知症の特効薬となる可能性が示される

アメリカ食品医薬品局(FDA)が承認したぜんそくの治療薬に、これまで隠されていた知識を明らかにする効果がある可能性が示唆されました。この治療薬が有効であることが証明されれば、認知症やアルツハイマー病の特効薬となる可能性が期待されています。 Recovering object-location memories after sleep deprivation-induced amnesia: Current Biology https://doi.org/10.1016/j.cub.2022.12.006 "Magic" Drug Restores Lost Memories and Unleashes Hidden Knowledge - The Debrief https://thedebrief.org/magic-drug-restores-lost-memories-and-unleashes-hidden-knowledge/ フローニンゲン大学の神経科学者ロバート・ハベケス氏らの研究チームは、睡眠不足時の学習と、その知識を取り出すことの難しさに焦点を当てて、失った記憶や脳内に保持されている隠された知識を呼び起こすために、マウスを使った実験を行いました。

2023年02月13日 23時00分00秒 in サイエンス, 生き物, Posted by log1r_ut

