「ゼルダの伝説 ティアーズ オブ ザ キングダム」は任天堂のNintendo Switchタイトル史上最大のファイルサイズになることが明らかに



Nintendo Switchのローンチタイトルとして登場した「ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド」の続編として2023年5月12日に発売される「ゼルダの伝説 ティアーズ オブ ザ キングダム」のファイルサイズが判明しました。「ゼルダの伝説 ティアーズ オブ ザ キングダム」は、任天堂のNintendo Switchタイトルとしてはこれまでで最もファイルサイズが大きくなるようです。



海外掲示板Redditのユーザーが、日本のMy Nintendo Storeで「ゼルダの伝説 ティアーズ オブ ザ キングダム」のファイルサイズが「18.2GB」を予定していることを発見しました。My Nintendo Storeでは「必要な容量(予定)」が「18.2GB」になると記されています。



アメリカのMy Nintendo Storeでは「ゼルダの伝説 ティアーズ オブ ザ キングダム」のゲームファイルサイズが「18.2GB」になると明記されています。



一方で、イギリスのニンテンドーeショップではダウンロードサイズが推定「18637.00MB(18.6GB)」と表記されていました。



記事作成時点で販売されている任天堂のNintendo Switchタイトルのうち、最もファイルサイズが大きいのは「14.4GB」の「ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド」です。この他、「ゼノブレイド3」は14GB、「ファイアーエムブレム エンゲージ」は13.8GB、「ゼノブレイド ディフィニティブ エディション」は13.7GB、「ゼノブレイド2」は13.2GBです。



なお、任天堂以外のゲームメーカーが販売しているNintendo Switch向けタイトルの中には「18.2GB」という「ゼルダの伝説 ティアーズ オブ ザ キングダム」のファイルサイズを上回る大容量ゲームが多数存在しており、その中で最もファイルサイズが大きいのは「NBA 2K23」の54.5GBです。その他、日本では未発売の「Mortal Kombat 11」が32.5GB、「ウィッチャー3 ワイルドハント コンプリートエディション」が29.2GBです。



任天堂のNintendo Switchタイトルのファイルサイズはこれまで16GBを超えるものがありませんでしたが、「ゼルダの伝説 ティアーズ オブ ザ キングダム」のファイルサイズは18.2GBとなっているため16GBを超えます。Reddit上では、「Nintendo Switchのゲームカードは16GBを超える場合、容量が32GBのゲームカードを使用しなければいけなくなり、このゲームカードは非常に高価なため基本的にベンダーは32GBのゲームカードを使用することを避けるためにオンラインダウンロードで足りない分を補完しています。しかし、任天堂の公式ウェブサイトには『ゼルダの伝説 ティアーズ オブ ザ キングダム』でオンライン接続が必要になるとは記載されていないため、同作は32GBのゲームカードを使用する必要があります。しかし、それほど大きな値上げが行われていないところを見ると、任天堂は容量20GBの特別なゲームカードを用意したのかもしれません」という声もあります。