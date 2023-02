2023年02月11日 20時31分 取材

「ジャパンアミューズメントエキスポ(JAEPO) 2023」開催、次回からはゲームセンターファン拡大のためスタイル変更



アミューズメント・エンターテインメント産業の国内最大の展示会「ジャパンアミューズメントエキスポ(JAEPO) 2023」が、2023年2月10日(金)・11日(土)に幕張メッセで開催されました。一般公開日となる11日は多くのゲームファンが朝から詰めかけ、試遊機やステージイベントに列を作っていました。



ジャパンアミューズメントエキスポ2023

https://www.jaepo.jp/



◆会場

会場となった幕張メッセ国際展示場9・10ホール前。





会期1日目はビジネス向け展示会・商談を目的としたビジネスデーになっていて、2日目はビジネスに加えて一般客も入場可能です。入場は集中を避けるため、10時から14時までは30分刻みの分散入場で、時間指定入場券が税込1500円。14時以降は時間刻みなしで、税込1000円。会場での当日券販売はなく、チケット予約サイト「アソビュー!」で販売が行われました。





2つのホールを連結して、奥に大型ブース、手前側に小さめのブースが組まれています。左端がバンダイナムコアミューズメント、左奥がコナミアミューズメント。





中央左奥がタイトー、その右手側がセガ。





会場右側は「第71回プライズフェア」の6社(エイコー、システムサービス、セガ、タイトー、BANDAI SPIRITS、フリュー)によるブースがあります。





◆バンダイナムコアミューズメント

JAEPO 2023 | バンダイナムコアミューズメント公式サイト

https://bandainamco-am.co.jp/am/event/jaepo2023/



ブースでは頭上に「釣りスピリッツ」のサメが待ち構えていました。





行列ができていた「太鼓の達人」の試遊。モニターに流れているのは「ジョジョの奇妙な冒険 ラストサバイバー」のPV。



Taiko no TatsujinⓅSeries & ©Bandai Namco Entertainment Inc.

©荒木飛呂彦&LUCKY LAND COMMUNICATIONS/集英社・ジョジョの奇妙な冒険THE ANIMATION PROJECT

©Bandai Namco Amusement Inc.



「太鼓の達人」のどんちゃんとの写真撮影会も行われていました。遠目に見たときは大きなぬいぐるみかと思ったのですが、ちゃんと魂の入ったどんちゃんでした。





「VS PARK」のアクティビティ・Jump×Jumpの実体験コーナーも設けられていました。



©Bandai Namco Amusement Inc.



回転する2本のバーをしゃがんだりジャンプしたりして回避するアクティビティで、プレイ後にはくたくたになっている姿が見受けられました。





◆コナミアミューズメント

KONAMI「ジャパン アミューズメント エキスポ 2023」特設サイト

https://www.konami.com/amusement/event/jaepo/

©Konami Amusement



ステージでのイベント観覧に多くの人がつめかけていました。





ブース奥側にあるもう1つのステージで行われた「BEMANI PRO LEAGUE」も大盛況。





2月10日実施分はこんな感じでした。



【JAEPO BPLステージ】BPL ZERO DDR DRAFT 【2/10】 - YouTube





メダルゲームでは「桃太郎電鉄 ~メダルゲームも定番!~」や「アニマロッタ 夢のアニマランド」「エルドラクラウン 悠久のラビリンス」が推されていました。





「桃太郎電鉄 ~メダルゲームも定番!~」は筐体も派手で目立っていました。





◆タイトー

ジャパンアミューズメントエキスポ2023 タイトー特設サイト

https://www.taito.co.jp/jaepo



ブースは中央にステージが設けられていて人を集めていました。





ステージの様子は1日目・2日目ともYouTubeで配信され、アーカイブが公開されています。



【JAEPO2023】タイトーステージ DAY1(ビジネスデー) - YouTube





【JAEPO2023】タイトーステージ DAY2(一般公開日) - YouTube





ステージ左手側に置かれたのは専用スティックを使ってプレイする音楽体感演奏ゲーム「MUSIC DIVER」。



© TAITO CORPORATION 2022 ALL RIGHTS RESERVED.



「ストリートファイター6 タイプアーケード」もプレイアブル出展されていました。



©CAPCOM CO., LTD. 2023 ALL RIGHTS RESERVED.



タイトーは創業70周年ということで、ブース内でスタンプラリーを行っていました。





◆セガ

【SEGA】ジャパン アミューズメント エキスポ(JAEPO)2023公式サイト | セガ

https://am-show.sega.jp/jaepo23/



セガブースも中央がステージ。左側はUFOキャッチャーとスマホを連携するPrize ONやホリアテールの体験コーナー。





Prize ONでは次々とプレイヤーが商品をゲットしていました。





ブース右手側、「プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク」のコラボゾーンでは、プリクラ機・romakyunやCHUNITHM SUNに行列が。





その裏手側では「英傑大戦 廻天の五芒星」の試遊が行われていました。





「英傑大戦」はステージで関係者対抗戦が行われました。



【英傑大戦 in JAEPO】~関係者対抗戦~ - YouTube





「ジャパンアミューズメントエキスポ」は、現行の形態での開催は今回がラスト。次回以降は、ゲームセンターをはじめとしたアミューズメント・エンターテインメント産業のさらなる拡大・発展のため、ゲームセンターファンを拡大することを目的として、一般消費者に目を向けた一大イベントへ開催スタイルを大きく変更することが決まっており、2023年11月25日(土)に東京ビッグサイト東2・3ホールでの開催となることが発表されています。



ジャパン アミューズメント エキスポ 次回開催のお知らせ ゲームセンターファン拡大に向けて開催スタイルを変更 2023年11月25日(土) 東京ビッグサイト東2・3ホールで開催

(PDFファイル)https://www.jaepo.jp/pdf/release20230210.pdf