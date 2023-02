イーロン・マスクのTwitter買収後に急成長した分散型SNSは伸び悩んでいるのか？

イーロン・マスク氏による Twitter買収 の後、マスク氏のTwitter改革に不安を示すユーザーが次々とMastodonやDiscordなどのオープンソースの分散型SNSに移行していることが 報じられて います。Mastodonは2022年12月にアクティブユーザー数が250万人に到達したことを 発表 しましたが、一部メディアからは、これらの分散型SNSが伸び悩んでいるという指摘が上がっています。 Lazy Reporters Claiming Fediverse Is ‘Slumping,’ Despite Massive Increase In Usage | Techdirt https://www.techdirt.com/2023/02/08/lazy-reporters-claiming-fediverse-is-slumping-despite-massive-increase-in-usage/ ニュースサイト「The Guardian」のジョシュ・ニコラス氏は2023年1月7日に「2022年11月以降、Twitterから100万人以上のユーザーがマストドンに移行しましたが、その多くは定着せず、アクティブユーザー数はピーク時から30%以上減少しています」と 述べて います。 また、Wiredのアマンダ・フーパー氏は2023年2月7日に「イーロン・マスク氏によるTwitterの買収に伴ってMastodonなどの分散型SNSに移行したアクティブユーザーは、これまでに100万人以上減少しています。このことは分散型プラットフォームがTwitterの直接の代替品ではないことを示唆しています」と 述べて います。 テクノロジー系ニュースサイトのTechdirtのマイク・マスニック氏によると、これらの記事は「マスク氏がTwitterを買収した2022年11月以降、Mastodonのユーザーは増加しましたが、多くのユーザーはMastodonに定着しなかったため、Mastodonをはじめとする分散型SNSはスランプに陥っていることを証明している」とのこと。しかしマスニック氏は「これらの記事は多くの点で誤りがあります」と述べています。

2023年02月10日 19時00分00秒 in ネットサービス, Posted by log1r_ut

