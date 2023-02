AIは女性の下着や運動着を文脈を無視して「性的」としてシャドウバンすることが判明、女性主導のビジネスに損害を与えていると専門家

近年ではSNSなどのプラットフォームに投稿されるコンテンツの検閲にAIが用いられており、過激なコンテンツの拡散を抑制したり、時にはアカウントを規制したりしています。ところが、GoogleやMicrosoft、Amazonなどの大手テクノロジー企業が提供している検閲用AIツールは、女性の写真を同じくらいの露出度の男性よりも性的であると判定し、女性主導のビジネスにダメージを与えて社会格差を助長していることが、イギリスの大手新聞・The Guardianの調査によって明らかになりました。 ‘There is no standard’: investigation finds AI algorithms objectify women’s bodies | Artificial intelligence (AI) | The Guardian https://www.theguardian.com/technology/2023/feb/08/biased-ai-algorithms-racy-women-bodies 2021年5月、AI起業家であるGianluca Mauro氏がビジネス系SNSのLinkedInに、AIによる画像トリミングについての投稿を行いました。ところが、通常のMauro氏の投稿は1時間で約1000件ほどの閲覧数があったのに対し、その時の投稿は1時間でわずか29件の閲覧数しか獲得できなかったとのこと。 何かがおかしいと思ったMauro氏は、投稿に含まれた写真に チューブトップ の女性が写っていたことが原因ではないかと考え、試しにテキストは変えないまま別の写真を添付して投稿を行いました。すると、新しい投稿は1時間で849件の閲覧数を獲得し、最初に投稿したものは拡散を抑制する「 シャドウバン 」の影響を受けたことが示唆されました。

2023年02月10日

