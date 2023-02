暴走する無人船を見つけた親子が偶然「熟練の海の男」だったおかげで見事遭難者の救助に成功

アメリカ・ノースカロライナ州の沖合で釣りを楽しんでいた親子が、無人のまま暴走するボートを発見し、知識と経験を生かして海を漂流していたボートの持ち主を見つけることができた事例を、GPS機器メーカーのGarminが紹介しています。 Ghost Boat with Garmin GPS Leads Father-Son Duo to Man Overboard https://www.garmin.com/en-US/blog/marine/ghost-boat-with-garmin-gps-leads-father-son-duo-to-man-overboard/ Roanoke father-son duo rescue missing boater 40 miles off North Carolina coast https://www.wsls.com/news/local/2021/07/08/roanoke-father-son-duo-rescue-missing-boater-40-miles-off-north-carolina-coast/ 今回の一件で海難救助に成功したのは、バージニア州ロアノーク出身のアンドリュー・シャーマン氏(当時50歳)とその息子のジャック・シャーマン氏(当時21歳)です。2人は2021年7月に、ノースカロライナ州の沖合37マイル(約60km)の海で釣りを楽しんでいる最中に、ボートが猛スピードで接近してきていることに気づきました。 急いで自分たちの船を動かして衝突を回避した親子が、一体何事かとボートを見ると、ボートの操縦席には誰もいなかったとのこと。小さな頃から500トン級の船の船主だった祖父の手伝いをして育った熟練の釣り人であるアンドリュー氏と、海軍兵学校の現役学生だったジャック氏は、すぐにただ事ではないことを察知して、ボートの追跡を開始しました。

2023年02月08日 07時00分00秒 in 乗り物, Posted by log1l_ks

