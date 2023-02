「21機のUFOを追跡した」というブラジル政府によるUFO関連資料

アメリカ政府は2004年と2015年に海軍パイロットが撮影した 未確認飛行物体(UFO) の動画を 本物 と認めており、動画をYouTube上で公開しています。UFOに関する資料を公開しているのはアメリカ政府だけでなく、ブラジル政府も独自に作成したUFO関連の資料を一般向けに公開しています。 Official UFO Night in Brazil https://www.gov.br/en/government-of-brazil/latest-news/2022/official-ufo-night-in-brazil 2012年5月、ブラジルの情報公開法(LAI)が制定されて以来、同国の国立公文書館ではUFO関連の資料が公開されており、同施設において最も閲覧されている人気コンテンツとなっているそうです。また、ブラジル政府に対して行われる情報公開請求においても、UFO関連の資料が最も多く取り扱われている模様。LAIが施行されてから、公的機関ではUFOに関する情報公開請求が殺到しているとブラジル政府は記しています。 その結果、ブラジル空軍はUFOに関する資料のほとんどを国立公文書館に移管するに至ったそうです。UFOに関する最初の情報公開請求は、LAIが施行された翌日である2012年5月17日に行われており、これは「UFOに関するすべての文書にアクセスすることを求める要請」だったとブラジル政府は記しています。

2023年02月07日 23時00分00秒 in メモ, Posted by logu_ii

