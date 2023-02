お金持ちは必ずしも頭がいいわけではないという研究結果

社会的に成功した人物はしばしば「いかに並外れた才能をもっているか」という点が取り沙汰されます。個人の認知能力と年収の関係に着目した研究により、ある一定の年収を超えた場合、認知能力が頭打ちになることが分かりました。 plateauing of cognitive ability among top earners | European Sociological Review | Oxford Academic https://academic.oup.com/esr/advance-article/doi/10.1093/esr/jcac076/7008955 スウェーデンのリンショーピング大学に所属するマーク・キューシュニック氏らは、スウェーデンの統計局から認知能力や賃金、職業上の地位に関するデータを収集し、能力と名声の関連性を調査しました。この調査において、対象者は1991年から2003年の間に何らかの職に就いた18歳から60歳までの67万203人の国民でした。認知能力のスコアは徴兵制の対象となる男性のデータのみ入手可能だったため、対象者は全員男性でした。 スウェーデン人男性は18歳になると兵役に服さなければならず、入隊の歳に身体的・心理的・知的テストを受けます。スコアが低いことは入隊を回避する言い訳にはならないため、キューシュニック氏らは兵役への参加動機がスコアに影響するものとは考えずに調査を実施。対象者の入隊時のスコアと、対象者が労働市場に参入した後の賃金等を比較しました。

2023年02月07日

