2023年02月03日 13時00分 生き物

犬の長寿記録がわずか2週間で破られる、その年齢はなんと30歳と266日超



世界一の記録を収集するギネスワールドレコーズが、犬の最高齢が更新されたと2023年2月2日に発表しました。記録が更新されたのは、2023年1月に存命中の犬の世界最高齢記録が認定されてからわずか2週間後でした。



Oldest dog EVER record broken by 30-year-old Bobi from Portugal | Guinness World Records

https://www.guinnessworldrecords.com/news/2023/2/oldest-dog-ever-record-broken-by-30-year-old-bobi-from-portugal-736224



30-year-old Bobi breaks record for world's oldest dog ever - CBS News

https://www.cbsnews.com/news/bobi-breaks-record-worlds-oldest-dog-ever/



ギネスワールドレコーズによると、アメリカのオハイオ州で飼育されているチワワのスパイクが2022年12月7日時点で23歳と7日を迎え、2023年1月19日に「存命中で世界最高齢の犬」として認定されたとのこと。スパイクは地元食料品店の駐車場で拾われた犬で、記事作成時点ですでに目がほとんど見えなくなっており、耳もかなり遠くなっているとのこと。





しかし、スパイクの記録が認定された13日後の2023年2月1日に、ポルトガルに住むラフェイロ・ド・アレンティジョのボビが世界最高齢の犬として改めて認定されました。ボビは1992年5月11日生まれであることが地元の獣医療サービスに登録されており、記録認定日の時点で30歳と266日を迎えていました。この記録は、1939年にオーストラリアの牧犬だったブルーイが樹立した「29歳5カ月」という歴代最高齢記録も塗り替えるものです。



ボビがどんな犬なのかは以下のムービーで見ることができます。



NEW: Oldest Dog Ever - Guinness World Records - YouTube





ボビの飼い主であるレオネル・コスタ氏の父親は猟師で、家でたくさんの犬を飼っていたそうです。コスタ氏が8歳の時、これ以上犬を飼うことはできないと判断した父親は生まれてきたボビを間引こうとしたそうですが、コスタ氏は兄弟と一緒にボビを連れ出し、近くの森の中で飼っていたそうです。





「幼い私たちは、生まれて間もないボビの目が開いたら、両親も間引くことはできないと考えたのです」とコスタ氏。その予想は的中し、ボビは家族の一員として迎えられました。ただし、コスタ氏と兄弟は両親からこってりと絞られたそうです。



コスタ氏は、ボビが長生きしている理由は「都会から遠く離れた、穏やかで平和な環境で過ごしているから」と述べています。