7歳と9歳の子どもだけで町を歩かせたとして父親が逮捕される

「子どもたちだけのお出かけ」を許した両親に対し、警察が「性犯罪の被害に遭うおそれがある」と注意していたことがわかりました。警察は「未成年者傷害の危険性あり」として父親を一度逮捕しました。 Connecticut Parents Arrested for Letting Kids Walk to Dunkin' Donuts https://reason.com/2023/01/30/dunkin-donuts-parents-arrested-kids-cops-freedom/ 7歳と9歳の子を持つリシンシア・リバース氏(仮名)は、コネチカット州の北東にある郊外の町、 キリングリー に住んでいます。シンシア氏らはある日、子どもたちが部屋をきれいにしたご褒美として、2人が行きたがっていた近所のドーナツ屋「 ダンキンドーナツ 」まで子どもたちだけで行かせることにしました。しかし、楽しいはずのお出かけが思わぬ災いを呼び起こすことになってしまいます。 子どもたちが出かけた数分後、近所から通報を受けたという警察がリバース家を訪れました。警察は「子どもたちが一人で歩くのは安全ではないと思います」と両親に伝え、子どもたちが性犯罪の被害に遭う可能性があると警告。その後さらに3人の警官が応援に訪れ、両親に子どもたちを迎えに行かせるよう指示したとのこと。 警察たちは「子どもたちが通りを歩くのは安全ではありません。町中に登録性犯罪者がいて、子どもたちを連れ去るかもしれませんし、麻薬の売人が子どもたちに麻薬を与えようとすることもあります。今は違う世界なんです」と話したそうです。

2023年02月03日 16時00分00秒 in Posted by log1p_kr

