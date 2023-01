香港の「モンスターマンション」とラスベガスのホテルにおける外観の違いとは？

人口密度が世界第三位の香港では「 モンスターマンション 」と呼ばれる複雑な建造物が1960年代から1970年代にかけて複数建設されました。作家の アリス・テオン 氏はモンスターマンションの特徴である「 ディストピア 」的な外観とラスベガスの整然とした外観の建造物を比較しています。 The Window Trick of Las Vegas Hotels https://www.schedium.net/2023/01/the-window-trick-of-las-vegas-hotels.html 1960年代に香港の東区 鰂魚涌 (クォーリー・ベイ)に建てられたモンスターマンションは益昌ビル・益発ビル・海山ビル・海景ビル・福昌ビルの計5棟が「E」の字の形で組み合わさった商住混合ビルで、約2200戸の住居があるとされています。「モンスターマンション」はその特徴的な外観によって2010年代頃から観光名所になっています。

2023年01月30日 19時00分00秒 in 動画, デザイン, Posted by log1r_ut

