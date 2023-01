iPhoneの衝突事故検出機能により日本では1カ月に100件以上の間違い電話がかかっている

iPhone 14 シリーズには、衝突事故を検知すると自動で緊急サービスに連絡する 衝突事故検出 機能が搭載されています。この衝突事故検出機能の誤通報が増加しており、日本でも山岳救助を担当する消防本部にわずか1カ月で134件も誤通報があったと報じられており、海外でも話題になっています。 iPhone crash detection feature makes 100 false calls in a month to Japanese Alps emergency services - 9to5Mac https://9to5mac.com/2023/01/29/iphone-crash-detection-false-positives-japanese-alps/

・関連記事

iPhone 14 Proの衝突事故検出機能は本当に動作するのか?実際に車を衝突させてみたムービーが公開中 - GIGAZINE



「Apple Watch Series 8」&「Apple Watch SE(第2世代)」海外レビューまとめ - GIGAZINE



自動運転車の交通事故件数ナンバー1はテスラ、2位がホンダで3位はスバル - GIGAZINE



ディープラーニングで交通事故の発生を高精度で予測するモデルをMITが開発 - GIGAZINE

2023年01月30日 15時00分00秒 in モバイル, ネットサービス, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.