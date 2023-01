雪玉を「マインクラフト」風に成型する金型を自作した猛者が登場

・関連記事

LANケーブルで壊れやすい爪部分の代替クリップパーツが3Dプリンターでいつでもプリントアウト可能に - GIGAZINE



腐食しにくく強度もあるステンレス鋼の特性を保ったまま3Dプリントする方法が開発される - GIGAZINE



「マインクラフトの中でマインクラフトをプレイする」という狂気のチャレンジを実現してしまった猛者が登場 - GIGAZINE



8000円未満でオープンソースの格安NASを自作した大学生が現れる、ケースは3Dプリンター製でOSも自作のものを搭載 - GIGAZINE



レゴブロック1個サイズの超小型コンピューターを実際に作るとこうなる - GIGAZINE

2023年01月27日 21時00分00秒 in サイエンス, 動画, ゲーム, Posted by log1r_ut

You can read the machine translated English article here.