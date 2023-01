2023年01月27日 10時49分 モバイル

2022年第4四半期のスマホ出荷台数は前年比18.3%減の3億3000万台で過去最大の落ち込みを記録、2022年はここ10年で最低の出荷台数に



調査会社のIDCは、世界中のスマートフォンの市場シェアデータを四半期ごとに調査するWorldwide Quarterly Mobile Phone Trackerを公開しています。これによると、2022年第4四半期(10~12月)の全世界におけるスマートフォン出荷台数は前年同期比で18.3%減の3億3000台で、四半期ごとの出荷台数としては過去最大の減少を記録しました。



Smartphone Shipments Suffer the Largest-Ever Decline with 18.3% Drop in the Holiday Quarter and a 11.3% Decline in 2022, According to IDC Tracker

https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS50146623



Q4 2022 was a disaster for smartphone sales, sees the largest-ever drop | Ars Technica

https://arstechnica.com/gadgets/2023/01/smartphone-sales-see-largest-ever-decline-this-quarter/



IDC: Smartphone sales dropped 18.3% in the fourth quarter - SiliconANGLE

https://siliconangle.com/2023/01/26/idc-smartphone-sales-dropped-18-3-fourth-quarter/



Worldwide Quarterly Mobile Phone Trackerによると、2022年第4四半期の全世界スマートフォン出荷台数は前年同期比で18.3%減の3億3000万台です。これは四半期ごとの減少率としては過去最大で、2022年の1年を通しても前年比で11.3%減の12億1000万台となっており、2022年はスマートフォン市場にとって厳しい年となったことが明らかになりました。



スマートフォン市場におけるトップ5社の2022年第4四半期におけるスマートフォン出荷台数・市場シェア・前年比成長率をまとめたのが以下の表。



企業 2022年Q4出荷台数 2022年Q4市場シェア 2021年Q4出荷台数 2021年Q4市場シェア 前年同期比 Apple 7230万台 24.1% 8500万台 23.1% -14.9% Samsung 5820万台 19.4% 6900万台 18.8% -15.6% Xiaomi 3320万台 11.0% 4500万台 12.2% -26.3% OPPO 2530万台 8.4% 3010万台 8.2% -15.9% vivo 2290万台 7.6% 2830万台 7.7% -18.9% その他 8830万台 29.4% 1億1020万台 30.0% -19.8% 合計 3億30万台 100% 3億6760万台 100% -18.3%



スマートフォン市場トップ5社の2022年全体のスマートフォン出荷台数・市場シェア・前年比成長率をまとめたのが以下の表。2022年のスマートフォン出荷台数は2013年以来最低の数字を記録しています。



企業 2022年 出荷台数 2022年 市場シェア 2021年 出荷台数 2021年 市場シェア 前年比 Samsung 2億6090万台 21.6% 2億7210万台 20.0% -4.1% Apple 2億2640万台 18.8% 2億3580万台 17.3% -4.0% Xiaomi 1億5310万台 12.7% 1億9100万台 14.0% -19.8% OPPO 1億330万台 8.6% 1億3360万台 9.8% -22.7% vivo 9900万台 8.2% 1億2830万台 9.4% -22.8% その他 3億6270万台 30.1% 3億9910万台 29.3% -9.1% 合計 12億550万台 100% 3億6760万台 100% -11.3%



IDCはスマートフォン出荷台数低下の原因として「消費者需要の落ち込み」「インフレ」「経済の不確実性」などを挙げています。