NASAが核分裂の熱で火星を目指す「核熱ロケットエンジン」の開発を発表

NASAがアメリカ国防総省高等研究計画局(DARPA)と共同で「核熱ロケットエンジン」を開発するプロジェクト「 Demonstration Rocket for Agile Cislunar Operations(DRACO) 」を発表しました。核熱ロケットエンジンには「航行時間の短縮」「宇宙飛行士のリスク低減」といったメリットが存在し、有人火星ミッションの実現に役立つとのこと。NASAは核熱ロケットエンジンのテストを2027年までに実施予定としています。 NASA, DARPA Will Test Nuclear Engine for Future Mars Missions | NASA https://www.nasa.gov/press-release/nasa-darpa-will-test-nuclear-engine-for-future-mars-missions

2023年01月26日 11時58分00秒 in 乗り物, サイエンス, Posted by log1o_hf

