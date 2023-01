ハッカーがRiot Gamesから盗んだ「リーグ・オブ・レジェンド」のソースコードを売り出し中

・関連記事

VALORANTやLoLの開発元「Riot Games」からゲームやチート対策ツールのソースコードが盗み出される、攻撃者は13億円を要求するも支払い拒否の姿勢 - GIGAZINE



VALORANTの開発元がゲームからチーターを排除するためにとってきた数々の奇抜な対策とは? - GIGAZINE



世界一プレイされているゲームはチート行為にどうやって対抗しているのか? - GIGAZINE



世界一人気のゲームを作り上げたRiot Gamesが制作したオートチェス系ゲーム「チームファイト タクティクス」プレイレビュー - GIGAZINE



世界一プレイされているゲームではチーターは隔離され同士打ちすることになる - GIGAZINE

2023年01月26日 12時00分00秒 in ゲーム, セキュリティ, Posted by log1l_ks

You can read the machine translated English article here.