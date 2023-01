TwitterのタイムラインにMastodonの投稿を挿入するChrome拡張機能「Mastodon Chirper」を使ってみた

・関連記事

MastodonでTwitterの友だちを見つけてフォローするサービス「Twitodon」の使い方 - GIGAZINE



Mastodonの創始者オイゲン・ロチコ氏インタビュー、Twitterからのユーザー流出の中でMastodonはいかに成長を遂げているのか? - GIGAZINE



Mastodonのように多くのユーザーがコンテンツをネットに公開するアプリをセルフホストする際にDMCAなど法的問題について知っておくべき事まとめ - GIGAZINE



イーロン・マスクのTwitter買収後Mastodon新規登録者が約3万人増加 - GIGAZINE



Mastodonのアクティブユーザー数が250万に到達、イーロン・マスクのTwitterから逃げる人々がさらに増加していることが判明 - GIGAZINE

2023年01月22日 09時00分00秒 in レビュー, ネットサービス, ウェブアプリ, Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article here.