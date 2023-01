iPhoneを奪い取られた後「AppleのサポートのせいでiCloudアカウントまで失ってしまった」との体験談

多くのiPhoneユーザーは、スマートフォンで撮影した大切な思い出の写真や動画をiCloudに保管しており、万が一iPhoneを盗まれたり紛失したりしてもクラウドのデータは無事なはずです。しかし、あるiPhoneユーザーがスマートフォンを強盗に奪われてしまった際に、機転の利かないAppleのサポートのおかげで子どもが最初に歩いた時の思い出を含む貴重な記録をiCloudアカウントごと失ってしまったとして、その経緯を公開しました。 Martin's blog - How my brother's iCloud account was stolen https://7c0h.com/blog/new/stolen_iphone.html 今回の体験談でiPhoneとiCloudアカウントを失ってしまったのは、アルゼンチンのグラフィックデザイナーであるマルティン・ビジャルバ氏の兄弟です。ビジャルバ氏の兄弟はある時、強盗に銃を突きつけられてiPhoneを強奪されてしまいました。 iPhoneを盗まれたビジャルバ氏の兄弟は、すぐに「iPhoneを探す」機能を使って端末の場所を突き止めようとしましたが、できませんでした。なぜなら、「iPhoneを探す」を使う際にはiCloudアカウントに紐付けられている電話番号の入力を求められますが、その時にはすでに強盗がその電話番号を変更してしまっていたからです。こうしてビジャルバ氏の兄弟は、自分のiCloudのIDとパスワードを知っているのにアカウントにアクセスできないという問題に直面してしまいました。

2023年01月17日

