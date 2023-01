ピザに牛肉100％のパティを大量にトッピングしてしまったドミノ・ピザの「バーガーピザ」やピザ×パティ×ライスの欲張りメニュー「ビッグダックバーガーピザライス」などを食べてみた

・関連記事

プルプル食感のまろやかな卵とサクサク食感のとんかつがマッチして箸が進むかつや「ふわたま白カツ丼」を食べてみた - GIGAZINE



ピリ辛赤だれが絡む白髪ねぎとフライドにんにくで牛肉のうまみが際立つすき家「にんにく赤だれ白髪ねぎ牛丼」を食べてみた - GIGAZINE



天下一品のあの「こってりスープ」をかけた「こってり天津飯」が裏メニューから新メニューに昇格したので食べてみた - GIGAZINE



パスタじゃない濃厚カルボナーラが意外にもご飯にマッチする松屋の「ごろごろチキンの濃厚カルボナーラ」を食べてみた - GIGAZINE



パティと相性抜群のソースでしっかりお腹が満たされるマクドナルド・サムライマック「和風バーベキュー たまご肉厚ビーフ」「にんにく ザク切りポテト肉厚ビーフ」試食レビュー - GIGAZINE



2023年01月17日 22時00分00秒 in 試食, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.