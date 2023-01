「石油産業を守るために電気自動車を廃止する」という時代に逆行するトンデモ法案がアメリカで提出されている

・関連記事

電気自動車はガソリン車より大幅にエネルギー効率がいい、その理由とは? - GIGAZINE



20世紀前半に電気自動車が普及しなかったのは「電力網の整備が不十分だったから」との指摘 - GIGAZINE



17歳の少年が開発したモーターが「電気自動車の未来を変えるかもしれない」と注目される理由とは? - GIGAZINE



なぜ電気自動車は専用のタイヤを装着するべきなのか? - GIGAZINE



電気自動車は夜間より昼間に充電した方が電力供給網のコストを抑えられる - GIGAZINE



フォードが電気自動車推進のため8000人の従業員を解雇する可能性 - GIGAZINE



2023年01月16日 16時00分00秒 in 乗り物, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.