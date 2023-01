学生が「ChatGPT」などのツールを使うことで得られる恩恵10選

対話型AIの「ChatGPT」を使うことで人々は自然な文章を自由に生み出せるようになり、AIに駐車違反の 異議申し立て を行わせたり、 ビジネスパートナー として使ったりするなど、文章に関するさまざまな活用方法が見つけ出されています。ChatGPT、およびChatGPTに使われる技術である「自然言語処理」を学生が活用する方法について、テクノロジー系メディアのAnalytics Insightが解説しました。 Top 10 Ways ChatGPT Would Aid Students In 2023 https://www.analyticsinsight.net/top-10-ways-chatgpt-would-aid-students-in-2023/ ◆1:宿題の手伝い ChatGPTは難しいアイデアを説明したり、図解したりすることで、学生の宿題を支援することができます。ChatGPTは難しい数学の問題にも答えることができますが、回答によっては「詳細に書かれすぎてネットからコピペしたとしか思えない」という 判断 を下されることもあるので注意が必要です。あくまで「支援」として使うにとどめてください。 ◆2:音声合成と音声テキスト変換 人間の言葉を人工知能に処理させる自然言語処理は、テキストを音声へ、音声をテキストへ変換することで、視覚に障害のある人でも音声で教材にアクセスできるようにすることができます。ChatGPTの文章を音声に変換する Chrome拡張機能 なども存在します。 ◆3:外国語の学習 新しい単語や表現を習得するための教師として使うことはもちろん、話し言葉や書き言葉を理解するのを手助けしてもらうことができます。 ◆4:試験のための練習 ChatGPTは試験やクイズの練習問題を提供してくれるため、実際の試験で出題される可能性のある問題に慣れておくことができます。

2023年01月14日 19時00分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1p_kr

