プルプル食感のまろやかな卵とサクサク食感のとんかつがマッチして箸が進むかつや「ふわたま白カツ丼」を食べてみた

・関連記事

ピリ辛赤だれが絡む白髪ねぎとフライドにんにくで牛肉のうまみが際立つすき家「にんにく赤だれ白髪ねぎ牛丼」を食べてみた - GIGAZINE



天下一品のあの「こってりスープ」をかけた「こってり天津飯」が裏メニューから新メニューに昇格したので食べてみた - GIGAZINE



ふわふわ蟹あんかけになか卯のふわとろ親子丼がベストマッチな「蟹(かに)あんかけ親子丼」試食レビュー - GIGAZINE



うどんを埋め尽くす大盛牛肉で白ご飯も進むはなまるうどんの「倍盛り牛すきぶっかけ」を食べてきた - GIGAZINE



まろやかな卵と甘辛ミソで箸が進むかつやの「味噌たまカツ丼」など2種を食べてみた - GIGAZINE

2023年01月13日 12時10分00秒 in 試食, Posted by log1r_ut

You can read the machine translated English article here.