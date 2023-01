マルウェアが最初からインストールされているとんでもないAndroid TVデバイス「T95」がAmazonとAliExpressで販売中

AmazonやAliExpressでも販売されているAndroid TV搭載の セットトップボックス 「 T95 」にマルウェアがプリインストールされていたという報告がGitHubに上げられています。マルウェアの正体は、Android端末を対象に感染を広げた「 CopyCat 」に似ているとのことです。 GitHub - DesktopECHO/T95-H616-Malware: "Pre-Owned" malware in ROM on T95 Android TV Box (AllWinner H616) https://github.com/DesktopECHO/T95-H616-Malware 問題となったセットトップボックスはAmazon.comでも販売されているもので、記事作成時点では32.99ドル(約4300円)で購入可能。Android 10.0搭載でSoCは Allwinner H616 、CPUはCortex-A5、GPUはMali-G31、3RAMは2GB、ストレージは16GB、6KウルトラHDに対応しているとのこと。

2023年01月12日 19時00分00秒 in セキュリティ, Posted by log1i_yk

