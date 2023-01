「非友好国」の映画・音楽・ソフトウェアの著作権侵害をロシアに続きベラルーシも合法化

ベラルーシのアレクサンドル・ルカシェンコ大統領が、「非友好国」の権利者が所有する映画、音楽、テレビ番組、ソフトウェアの海賊版を合法化する新法に署名しました。ウクライナと戦争状態にあるロシアに加担したベラルーシはロシア同様に他国からの制裁を受けているため、それに伴う国内市場の重要な商品不足を解決する策だと主張されています。 Закон Республики Беларусь Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь от 03.01.2023 г. № 241-З «Об ограничении исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности» – Pravo.by https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=H12300241 Belarus Legalizes Piracy of Movies, Music & Software of 'Unfriendly' Nations * TorrentFreak https://torrentfreak.com/belarus-legalizes-piracy-of-movies-music-software-of-unfriendly-nations-230109/ ルカシェンコ大統領はロシアのウクライナ侵攻を支持したため、アメリカやEU、その他の国々から制裁を課されています。他国の権利者が所有する知的財産を自国に輸入しているベラルーシは、制裁に伴いそれら財産の輸入・国内供給が困難な状態にあるため、海賊版の映画、音楽、テレビ番組、ソフトウェアへの合法的なアクセスを確保することを目的とし、知的財産権を制限する新しい法律を起草しました。

2023年01月10日 13時34分00秒 in Posted by log1p_kr

