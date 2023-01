ナチスの強制収容所の囚人が発明した持ち運び可能な手回し式計算機「クルタ計算機」とは？

by Morgan Davis 現代では多くの人々がスマートフォンの電卓アプリを使っていますが、過去には電子式ではなく機械式の計算機も使われていました。1948年に登場して以降、約20年にわたり地球上で最高のポータブル計算機だった「 クルタ計算機 」は、ナチスの強制収容所に収容されていた囚人によって発明されたとのことで、テクノロジー系メディアのArs Technicaがその歴史についてまとめています。 The hand-cranked calculator invented by a Nazi concentration camp prisoner | Ars Technica https://arstechnica.com/science/2021/12/the-remarkable-history-of-the-hand-cranked-curta-mechanical-calculator/ かつての人々は、暗算できないほど複雑な計算を行う場合、紙やペンを用いるしかありませんでした。17世紀になると 対数 の原理を応用したアナログ式計算用具である 計算尺 が発明され、人々は紙やペンがなくても複雑な計算ができるようになりましたが、計算尺は処理できる桁数に限界がありました。また、19世紀には歯車などの機構を利用した 機械式計算機 が量産されましたが、いずれも重くて高価なものだったとのこと。

・関連記事

3Dプリンターで自作できる機械式計算機「The Turbo Entabulator」 - GIGAZINE



レゴで「潮位を予測するアナログコンピューター」を作る猛者が現れる - GIGAZINE





火と水があればどこでも計算できるレトロな蒸気駆動演算器 - GIGAZINE



コンピュータの原型、19世紀の「階差機関」をレゴブロックで - GIGAZINE



古代のコンピュータ「アンティキティラ島の機械」はいつごろ作られたものなのか? - GIGAZINE



キーボードだけでサクサク使える電卓アプリ「Calctus」レビュー、変数を用いた複雑な計算も可能 - GIGAZINE



電卓で動作するウェブページが登場、電卓でチャットやモデム操作も - GIGAZINE



2023年01月07日 18時00分00秒 in ハードウェア, サイエンス, Posted by log1h_ik

You can read the machine translated English article here.