Netflixで見るべき10の映画&ドラマ&アニメ



ストリーミングサービスの普及により、「Netflix」などのサービスで映画・ドラマ・アニメを視聴するようになったという人も多いはず。しかし、Netflixのようなサービスを長く使っていると、「次に何を見るべきか」に悩まされることがあります。そんな次にNetflixで何を見ればいいか悩んでいる人や、年始のお休み期間で暇な時間が有り余っているという人にオススメな、「Netflixで見るべき10の映画&ドラマ&アニメ」をThe Vergeがまとめています。



NetflixやHulu、Disney+、Amazonプライム・ビデオなどストリーミングサービス群雄割拠の時代ですが、それでも「Netflixは質と量の両方でストリーミングサービスの頂点に君臨し続けている」とThe Verge。そんなNetflixではさまざまなコンテンツが配信されており、同名マンガが原作の「今際の国のアリス」のシーズン2が配信開始されるなど、日本発のコンテンツも数多く存在します。そんな多種多様なコンテンツが配信されているNetflixの中から、注目すべき10のタイトルをThe Vergeが厳選しています。



◆:ギレルモ・デル・トロの驚異の部屋





「パンズ・ラビリンス」や「パシフィック・リム」、「シェイプ・オブ・ウォーター」といった人気作品を手掛けてきたギレルモ・デル・トロが原作・制作を担当したホラーコレクションが「ギレルモ・デル・トロの驚異の部屋」。「CUBE」のヴィンチェンゾ・ナタリ監督による「墓場のネズミ」や、「マンディ 地獄のロード・ウォリアー」のパノス・コスマトス監督による「観覧」、アナ・リリー・アミールポアー監督による「外見」など、さまざまなクリエイターが各エピソードに携わっています。それでも8つのエピソードは信じられないほど一貫性があり、非常に多様だそうで、「ホラーにアプローチする方法がいくつもあるということを示してくれています」とThe Verge。



「ギレルモ・デル・トロの驚異の部屋」の予告編は以下から視聴できます。



『ギレルモ・デル・トロの驚異の部屋』予告編 - Netflix - YouTube





「ギレルモ・デル・トロの驚異の部屋」の配信ページは以下からアクセス可能です。



◆:ラブ、デス&ロボット





「ラブ、デス&ロボット」はティム・ミラーとデヴィッド・フィンチャーによるダークな笑いと独特の世界観が魅力の成人向けアニメシリーズ。2019年と2021年にはエミー賞で短編アニメーション賞を獲得しており、2022年にはシーズン3が登場しました。The Vergeは「2022年に登場したシーズン3は間違いなく最高です。デヴィッド・フィンチャーのエイリアンの海を航行するという恐ろしいエピソードや、アルベルト・ミエルゴの耳の聞こえない兵士を追跡するエピソード、そして私のお気に入りのエミリー・ディーン監督の『死者の声』が含まれています」と言及。各エピソードは最短7分、最長でも21分と短めなので、気軽に視聴できるのもポイントです。



「ラブ、デス&ロボット」の予告編は以下から視聴できます。



『ラブ、デス&ロボット』VOL.3 予告編 - Netflix - YouTube





「ラブ、デス&ロボット」の配信ページは以下からアクセス可能です。



◆:ロシアン・ドール: 謎のタイムループ





「ロシアン・ドール: 謎のタイムループ」は、ナターシャ・リオン演じるナディアが36歳の誕生日に何度も死んではタイムループで死ぬ前に戻ってくるという、日本でもさまざまな作品で見られるいわゆる「タイムリープ(死に戻り)」作品です。2022年に配信開始となったシーズン2はタイムリープものからタイムトラベルものに変わっているものの、「シーズン2はシーズン1と同様に魅力的な作品に仕上がっている」とThe Verge。



「ロシアン・ドール: 謎のタイムループ」の予告編は以下から視聴できます。



『ロシアン・ドール: 謎のタイムループ』シーズン1 予告編 - Netflix [HD] - YouTube





「ロシアン・ドール: 謎のタイムループ」の配信ページは以下からアクセス可能です。



◆:今、私たちの学校は...





「今、私たちの学校は...」は、韓国発のゾンビものと学校もののハイブリッド作品。The Vergeは「『今、私たちの学校は...』を見るまでゾンビものにはもううんざりと思っていました。この作品はアンデッドホラーと古典的なハイスクールドラマをミックスすることで、このジャンルに新たな命を吹き込みました。ゾンビウイルスのパンデミックの中で学校に閉じ込められた学生たちが、ドキドキする逃亡劇と悲劇的な死の真っ只中で、10代のロマンス、体育会系とオタクの対立、ユーモアなどを繰り広げます」と評しています。



「今、私たちの学校は...」の予告編は以下から視聴できます。



『今、私たちの学校は...』予告編 - Netflix - YouTube





「今、私たちの学校は...」の配信ページは以下からアクセス可能です。



◆:ナイブズ・アウト: グラス・オニオン





「ナイブズ・アウト: グラス・オニオン」はダニエル・クレイグ演じる名探偵ブノワ・ブランを主人公とした「ナイブズ・アウト/名探偵と刃の館の秘密」の続編映画。ストーリーはエドワード・ノートン演じるハイテク億万長者が主催する殺人ミステリー・パーティーに招待され、初めは偽りだったはずの殺人が、最終的に現実のものになってしまうというもの。「主人公のブランが謎を解くにつれ少しずつ謎が明らかになっていくのは非常に満足のいく展開です。そして何より、この作品はとても楽しく、陽気な脚本とジョークが最後に実を結ぶ様は素晴らしいです」とThe Vergeは記しています。



「ナイブズ・アウト: グラス・オニオン」の予告編は以下から視聴できます。



『ナイブズ・アウト: グラス・オニオン』予告編 - Netflix - YouTube





「ナイブズ・アウト: グラス・オニオン」の配信ページは以下からアクセス可能です。



◆:家をめぐる3つの物語





「家をめぐる3つの物語」は可愛いくてファジーなストップモーション映画のように見えますが、ダークな要素も持った作品。同作は1本の映画ではあるものの3つのストーリーに分かれており、それぞれが特定の家とそこに長年住んでいた人々や動物についての異なる物語を持っています。



「家をめぐる3つの物語」の予告編は以下から視聴できます。



The House | Official Trailer | Netflix - YouTube





「家をめぐる3つの物語」の配信ページは以下からアクセス可能です。



◆:ギレルモ・デル・トロのピノッキオ





「ギレルモ・デル・トロのピノッキオ」は、ギレルモ・デル・トロが手掛けたピノキオを題材としたストップモーションミュージカル。「この作品はディズニーの古典作品であるピノキオとは違い、家族向けの『パンズ・ラビリンス』のようになっています。子どものような驚きと悲痛なドラマ、そしてファシズムの台頭という不吉な背景が組み合わさっています。また、職人の手で木彫りされたような世界観と、主人公のユニークなキャラクターなど、他にも素晴らしい点があります」とThe Vergeは評しています。



「ギレルモ・デル・トロのピノッキオ」の予告編は以下から視聴できます。



『ギレルモ・デル・トロのピノッキオ』予告編 - Netflix - YouTube





「ギレルモ・デル・トロのピノッキオ」の配信ページは以下からアクセス可能です。



◆:ウェンデルとワイルド





「ウェンデルとワイルド」は「ナイトメアー・ビフォア・クリスマス」のヘンリー・セリック監督による最新作で、ストーリーは特殊能力を持った少女が悪魔の兄弟と契約するというもの。ダークな世界観をストップモーションで表現しており、トラウマや喪失感を題材とした作品となっています。The Vergeは「セリック監督の最新作である『ウェンデルとワイルド』はすでに即席の名作となった感がある」と評価しています。



「ウェンデルとワイルド」の予告編は以下から視聴できます。



『ウェンデルとワイルド』予告編 - Netflix - YouTube





「ウェンデルとワイルド」の配信ページは以下からアクセス可能です。



◆:テルマエ・ロマエ ノヴァエ





「テルマエ・ロマエ ノヴァエ」は入浴に夢中な古代ローマの建築家が現代の日本にタイムトラベルして、日本のお風呂の虜になる様を描いたヤマザキマリさんのマンガ「テルマエ・ロマエ」を原作としたオリジナルアニメ。各話の最後には原作コミックを描いたヤマザキマリさんが日本の温泉や銭湯を訪問し、入浴の歴史や文化について学ぶという内容になっており、The Vergeは「非常にくだらなくも心温まる内容になっており、教育的な側面もあります」と記しています。



「テルマエ・ロマエ ノヴァエ」の予告編は以下から視聴できます。



『テルマエ・ロマエ ノヴァエ』予告編 - Netflix - YouTube





「テルマエ・ロマエ ノヴァエ」の配信ページは以下からアクセス可能です。



◆:1899





ダークの制作陣が手がける「1899」は、新天地ニューヨークを目指して海を渡る移民船を舞台とした物語。ネタバレにならないように物語のあらすじを語るのは非常に「難しい」とのことですが、衣装からセットデザインに至るまで、いたるところに物語の謎を解くヒントが散らばっているため、細心の注意を払って視聴したい作品になっているとThe Vergeは評しています。



「1899」の予告編は以下から視聴できます。



『1899』予告編 - Netflix - YouTube





「1899」の配信ページは以下からアクセス可能です。



