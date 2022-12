治療用「がんワクチン」実現の可能性や課題について専門家はどう見ているのか？

がんの治療法といえば抗がん剤治療や外科手術による腫瘍(しゅよう)の摘出などが思い浮かぶ人が多いはずですが、近年はがんの治療にワクチン製剤を使用する「 がんワクチン 」の研究開発が進展しています。そこで、がんワクチンの展望や可能性、課題などについて専門家がまとめています。 Cancer vaccines: the next immunotherapy frontier | Nature Cancer https://www.nature.com/articles/s43018-022-00418-6 一般にワクチンと言えば、病原体から作られた抗原を投与して感染症に対する免疫を獲得する医薬品のことを指します。これに対して「がんワクチン」とは、がん細胞に特異的に発現する遺伝子やタンパク質などの抗原をワクチンとして投与し、T細胞を誘導してがん細胞を攻撃させる がん免疫療法 の一種のことです。 がん(悪性腫瘍)をワクチンで治療するという考えが生まれたのは 1910年代にさかのぼり 、近年ではがんワクチンが巨大ながん 腫瘍を縮小 させたり患者の 生存率を高めたり と、有望な結果を示す研究結果が複数報告されています。その一方で、臨床試験の規模や生存率向上に対する効果の限界、資源集約型のアプローチを要する点などから、がんワクチンの実用化には懐疑論も根強いとのこと。 しかし、科学誌のNatureにレポートを発表した専門家らは、この厳しい道のりは記事作成時点でがん治療の有力な選択肢となっているがん免疫療法のたどった歴史に似ていると指摘。たとえば、1997年に リツキシマブ が成功するまでの20年間にわたり、がん免疫療法で重要な モノクローナル抗体 の試験で再現性のある結果は得られていませんでした。 また、その他のがん免疫療法が成功しているためがんワクチンへの注目が薄まりがちなものの、がんワクチンには「広範ながん細胞内抗原のセットを標的にできる可能性がある」といった明確な利点があるとのこと。専門家らはレポートで、がんワクチンは成功に向けた準備が整っており、将来的にがんの標準治療になる可能性があると主張しています。

2022年12月31日 11時00分00秒 in サイエンス, Posted by log1h_ik

