アメリカは世界最大の半導体ファウンドリ・TSMCを台湾から奪っているのか？

・関連記事

「中国がAIとスパコンを駆使して兵器開発や暗号解読を行うのではないか」という疑念でアメリカは中国への半導体輸出を取り締まっている - GIGAZINE



日本は再び世界的な半導体チップ競争の舞台へと復帰しつつある - GIGAZINE



半導体不足が解消される一方でPCやスマホが売れなくなりチップの在庫が爆増中、各メーカーの声はどのようなものか? - GIGAZINE



なぜロシアへIntelやAMDなどのチップや部品が輸出規制されているのに大量に輸入され続けているのかというグローバルサプライチェーンの仕組みが明らかに - GIGAZINE



TSMCがアリゾナ州に3nmの半導体工場建設計画を発表しAppleのティム・クックCEOは「Appleシリコンをアリゾナ州で製造する」と明言 - GIGAZINE



Appleなどの要請を受けTSMCのアリゾナ新工場は5nmではなく4nmプロセスに切り替える方針 - GIGAZINE





2022年12月29日 18時00分00秒 in メモ, ハードウェア, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.