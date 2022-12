2022年12月27日 14時00分 サイエンス

女性は「パートナーがいる男性といない男性の匂い」を嗅ぎ分けられるという研究結果



一般的に、人間の性的関係においては外見や社会的ステータスが注目されがちですが、相手の「体臭」も性的魅力の評価に関わっていることが知られています。「独身男性と既婚男性の匂い」に対する女性の評価を調べた研究では、女性が独身男性と既婚男性の匂いを嗅ぎ分けられることが示されました。



Frontiers | Do Single Men Smell and Look Different to Partnered Men?

https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.00261



Experiments Show Women Can Sniff Out Single And Married Men : ScienceAlert

https://www.sciencealert.com/experiments-show-women-can-sniff-out-single-and-married-men



近年は人間の体臭とそれを嗅ぎ分ける能力への注目が高まっており、2022年の研究では、他人の体臭を嗅ぎたいと思う人は性的欲求が強い傾向があるということが示唆されました。また、異性愛者の男性は女性ホルモンのエストロゲンが多い女性の匂いを好むことや、性的興奮を覚えている女性の匂いに引かれるという研究結果も報告されています。





オーストラリア・マッコーリー大学の研究チームは2019年の研究で、異性愛者の女性82人に異性愛者の男性の匂いと顔を評価してもらう実験を行いました。実験に参加した被験者は女性は18歳~35歳で、42人がパートナーなし、40人が特定のパートナーありでした。実験に参加した89人の男性被験者は、香水やボディクレンジング製品を使わない状態で24時間着用したTシャツと、証明写真形式の写真を提出したとのこと。



研究チームは89人の男性の中から、ランダムに3人のパートナーがいない男性と3人のパートナーがいる男性を選出しました。そして、Tシャツの脇の下部分を入れた密閉ボトルの匂いを女性に嗅いでもらい、「この匂いはどれくらい好き/嫌いですか?」「この匂いはどれくらいセクシーですか?」「匂いの強さはどれくらいですか?」といった質問に「0~6」の7段階で回答してもらいました。



続いて、女性には同じ男性6人の証明写真形式の写真をランダムに見せて、男性の魅力・セクシーさ・知性・忠誠心・優しさ・信頼度・男らしさ・良いパートナーに見えるかどうかなどを、「0~6」の7段階で評価してもらいました。なお、女性にはどの写真の男性がどの匂いの男性だったのかは伏せられ、匂いと顔が関連付けられないようにされていました。





実験の結果、全ての女性にとってパートナーがいない男性の体臭は、パートナーを持つ男性より強く感じられることが判明。また、男性の香りに対する好感度が高いほど、その男性の外見も高く評価する傾向があることもわかりました。興味深い点として、パートナーがいる女性はパートナーがいない男性の顔を「より男性的である」と評価する一方、パートナーがいない女性は両者を等しく評価することもわかりました。



研究チームは、「女性はパートナーがいる男性といない男性の匂いを嗅ぎ分けられる」という結果について、男性ホルモンであるテストステロンが関係しているのではないかと考えています。



2006年の研究では「テストステロンレベルが高いほど体臭が強い」という結果が示され、2010年の研究では「パートナーのいない男性の方がテストステロンレベルが高い」という結果が示されていることから、今回の実験結果は以前の研究と合致するものだと研究チームは主張。「パートナーを持つ男性は提供できる資源が相対的に少なくなるため、進化的な観点からは、科学的シグナルを感知してパートナーを持つ男性との恋愛を避けることは有利かもしれません」と述べました。



その一方で、パートナーの有無で男性の体臭が変わる原因はテストステロンではなく、単に健康状態や衛生状態の影響を受けているだけという可能性もあります。これらの点について明らかにするには、さらに大規模な実験が必要です。



科学系メディアのScience Alertは、「嗅覚は科学的に最も見過ごされている人間の感覚であると言えます。しかし、私たちの性行動や社会行動は、鼻と密接に結びついているようです」「バーで誰かを口説く時、あなたは知らず知らずのうちに相手の匂いを嗅いでいる可能性があります」と述べました。