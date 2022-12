人間の髪の毛よりも薄く軽量であらゆる表面に接着できる太陽電池が開発される

太陽光発電に用いる 太陽電池 は主にガラスやシリコンから作られており、サイズや重量が大きいことが問題とされています。しかし、 マサチューセッツ工科大学 (MIT)の研究者である ウラジミール・ブロヴィッチ 氏らの研究チームは、あらゆる表面に接着できる、超薄型で軽量の太陽電池を開発し、この問題を解決しています。 Printed Organic Photovoltaic Modules on Transferable Ultra‐thin Substrates as Additive Power Sources - Saravanapavanantham - Small Methods - Wiley Online Library https://doi.org/10.1002/smtd.202200940 Paper-Thin Solar Makes Any Surface Photovoltaic - IEEE Spectrum https://spectrum.ieee.org/thin-film-solar-panels ブロヴィッチ氏は「これまでの太陽光発電は、従来のシリコン製太陽電池における重量の問題で発展が妨げられています」と述べています。また、 有機薄膜太陽電池 を使用した太陽電池は、軽量かつ安価だとされていますが、ガラス板に搭載する必要があり、最終的にはシリコン製の太陽電池と同等の重量になるとのこと。

2022年12月

