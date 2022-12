Mastodonの創始者オイゲン・ロチコ氏インタビュー、Twitterからのユーザー流出の中でMastodonはいかに成長を遂げているのか？

Twitterが、2022年10月にCEOに就任したイーロン・マスク氏の下で大きな改革を遂げつつある中、分散型ソーシャル・ネットワークの「 Mastodon 」が大きくユーザー数を伸ばしています。そんなMastodonの創業者であるオイゲン・ロチコ氏に、IT系ニュースサイトのTechCrunchがインタビューを行いました。 How Mastodon is scaling amid the Twitter exodus | TechCrunch https://techcrunch.com/2022/12/23/how-mastodon-is-scaling-amid-the-twitter-exodus/ Mastodonの生みの親であり、Mastodon唯一のフルタイム従業員でもあるロチコ氏によると、Mastodonは記事作成時点で8600以上のサーバーで合計250万人の月間アクティブユーザー数を抱えているとのこと。サーバーのいくつかはMastodonが直接運営しており、その中でも最大の「mastodon.social」には目下88万1000人の登録ユーザーがいて、そのうち21万人がアクティブです。 しかし、ロチコ氏は「アカウントを登録してMastodonの世界と交流できる場所は他にもある」として、一時的にmastodon.socialへの新規登録を打ち切っています。

2022年12月27日 06時00分00秒 in ネットサービス, Posted by log1l_ks

