金属を雪の結晶風の構造に変化させる手法が開発される

雪の結晶には多種多様な構造が存在しており、アート作品のような美しい構造の結晶も存在しています。ニューサウスウェールズ大学の研究チームは、液体金属を用いて雪の結晶に似た構造を作り出すことに成功しました。液体金属の結晶は見た目が美しいだけでなく、半導体生産や水素生成の触媒として役立つ可能性があるとのことです。 Liquid metal synthesis solvents for metallic crystals | Science https://doi.org/10.1126/science.abm2731 I’m dreaming of a zinc Christmas?! Intricate ‘snowflakes’ created in liquid metal | UNSW Newsroom https://newsroom.unsw.edu.au/news/science-tech/i%E2%80%99m-dreaming-zinc-christmas-intricate-%E2%80%98snowflakes%E2%80%99-created-liquid-metal 以下の写真は、液体金属(ガリウム)の中で生成された亜鉛の結晶です。研究チームは液体金属に亜鉛を溶解し、亜鉛の濃度や結晶を成長させる時間、温度、圧力を調整することで雪の結晶に似た構造の金属結晶を作り出すことに成功しました。

2022年12月27日 12時26分00秒 in サイエンス, Posted by log1o_hf

